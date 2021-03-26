Apple разработала выдвижную подставку для ноутбука – СМИ

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Специалисты компании Apple интегрировали в корпус ноутбука подставку. О патенте на разработку сообщает Patently Apple.

По словам создателей, выдвижная подставка будет спрятана в шасси MacBook. Ее можно привести в рабочее положение не только ручным, но и автоматическим способом. Отмечается, что она поможет системе охлаждения компьютера или при работе с клавиатурой.

Кроме того, в ней могут быть спрятаны даже разъемы дополнительных портов.

Отмечается, что на данный момент разработка остается лишь патентом. Еще неизвестно, будет ли выдвижная подставка реализована в серийной продукции компании Apple.

Ранее сообщалось, что презентация нового iPhone 13 состоится точно в срок. По словам аналитика Дэниела Айвса, анонс устройства запланирован на третью неделю сентября. Специалист допустил, что задержка может быть спровоцирована конструктивными доработками. В худшем случае некоторые версии iPhone могут быть представлены в октябре.