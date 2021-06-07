Фото: youtube.com/Apple

В ходе конференции WWDC 2021 Apple представила iOS 15 и iPadOS 15. Об этом сообщает РИА Новости.

У пользователей смартфонов на iOS 15 появилась возможность просматривать видео в режиме "картинка в картинке". Кроме того, появилась функция "Фокус": с помощью искусственного интеллекта она позволяет отключить отвлекающие приложения.

Серьезно обновили приложение FaceTime, в нем появилось шумоподавление, режим "Сетка" для групповых звонков, а также размытие фона в портретном режиме. FaceTime также начнет работать на устройствах других производителей, однако пока только в веб-версии.

Встроенное приложение "Камера" научили распознавать текст и объекты на снимках. Переработали и приложения "Кошелек", "Погода" и "Карты". Во втором появятся 3D-модели знаковых объектов, а также дополненная реальность для некоторых городов.

Что касается планшетов, то в iPadOS улучшили виджеты: теперь их можно свободно перемещать по рабочему столу. Кроме того, появилась "Библиотека приложений", как в iOS. Изменилась и многозадачность, которая стала ближе к macOS с точки зрения удобства.

Открытое бета-тестирование новых версий операционных систем начнется в июне, а их официальный релиз запланирован на сентябрь 2021 года.

Ранее сообщалось, что Apple занимается разработкой новых моделей планшетов – iPad Pro с беспроводной зарядкой и новым iPad Mini. Предполагается, что компания выпустить новую версию своего большого планшета в 2022 году, а уменьшенную – в конце 2021 года.

Главное изменение дизайна iPad Pro – появление стеклянной задней панели вместо нынешнего алюминиевого корпуса, а также беспроводная зарядка. В свою очередь iPad Mini будет иметь более узкие границы экрана.

