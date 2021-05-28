Функция контроля еды появится в iPhone

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пользователи iPhone смогут вести дневник потребления пищи с помощью смартфона. Об этом сообщил известный инсайдер Коннор Джуисс в своем Twitter.
По его словам, в новой операционной системе для смартфонов Apple ожидается обновление встроенного сервиса "Здоровье". В приложении появится дневник потребления калорий. Пользователи смогут следить за своим питанием, внося в специальный журнал данные об употребленных в пищу продуктов.
Кроме того, в iOS 15 разработчики обновят ночной режим, улучшат приложение iMessage. Помимо этого, значительные изменения претерпит пользовательский интерфейс.
Ранее сообщалось, что новую iOS 15 представят на Всемирной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference 7 июня. Пользователи "яблока" смогут управлять поведением уведомлений в зависимости от занятий владельцев.
Кроме того, в планшетной версии операционной системы домашний экран и экран блокировки будут улучшены.
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