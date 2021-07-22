Собянин подвел итоги работы "Единой России" в Москве за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Все данные "Единой Россией" в 2016 году обещания были выполнены. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.
На встрече с кандидатами в депутаты Госдумы, которых выдвинула партия "Единая Россия" на сентябрьские выборы, Собянин отметил, что более года жизнь проходит практически в формате военного положения: люди болеют и гибнут. На это накладываются санкции, кризисы и другие проблемы. Несмотря на это, "Единая Россия" не остановила ни одной программы.
"Москва 2016 года, когда были предыдущие выборы, и Москва 2021 года немножко отличаются. Уверен, что в лучшую сторону", – написал Собянин.
Он также назвал партию реальной политической силой, которая не занимается популизмом, но решает проблемы реальных людей. При этом другой такой команды нет.
"Покритиковать – да. А команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, – такой нет", – подчеркнул Собянин.
Ранее Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от "Единой России" стратегию развития Москвы. Встреча состоялась в Штабе общественной поддержки Московского городского регионального отделения партии.
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