Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

Фото: Штаб общественной поддержки МГРО ЕР
Сергей Собянин пригласил руководителя АНО "Центр защиты прав москвичей", правозащитницу Светлану Разворотневу на пост его советника по вопросам ЖКХ. Предложение было озвучено в рамках встречи в штабе общественной поддержки с кандидатами и сторонниками партии "Единая Россия".
"Что касается ЖКХ, то это, конечно, такая большая тема. Я знаю, вы очень профессионально занимаетесь этой темой, активно. Если вам не сложно, приглашаю вас стать советником на общественных началах по вопросам ЖКХ, и будете как раз обобщать требования, инициативы, о которых вы говорили, чтобы двигались более активно по их решению", – сказал Собянин.
Разворотнева согласилась, поблагодарила за доверие и понадеялась, что будет действительно полезна и городу, и людям.
Она также отметила, что одним из ключевых направлений является общественный контроль в системе ЖКХ и работа с владельцами жилья. Она высказала предложение по обучению собственников основам капремонта, а также обеспечению председателей советов домов материальным вознаграждением за работу с управляющими компаниями и подрядными организациями.
"От активного участия в капремонте собственников квартир во многом зависят его результаты. Мало кто из собственников знает, на что они имеют право, и как правильно действовать в такой ситуации. Поэтому повышение грамотности в сфере ЖКХ – одно из важнейших направлений", – объяснила Разворотнева.
Правозащитница подчеркнула, что хоть сфера ЖКХ в столице находится на высоком уровне, она готова разработать серию комплексных инициатив по ее дальнейшему улучшению.
Ранее Жители ЖК на улице Мельникова провели публичную акцию с целью привлечь общественное внимание к произволу застройщика. В связи с чем Разворотнева призвала обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой.
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