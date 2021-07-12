Светлана Разворотнева выдвинулась в Госдуму по 201-му избирательному округу

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Член Общественной палаты, правозащитница и руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева подала документы в избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в Государственную думу 8-го созыва.

Перед этим на XX съезде партии "Единая Россия" ее утвердили кандидатом по Нагатинскому одномандатному избирательному округу № 201.

Разворотнева многие годы занимается общественной и правозащитной деятельностью, возглавляет комиссию по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, а также состоит в экспертном совете и является общественным помощником уполномоченного по правам человека в столице.

Для партии Разворотнева стала новым лицом. В "Единой России" на нее обратили внимание как на человека, проявившего себя в живой работе с гражданами.

Ранее Разворотнева предложила поддержать институт брака жильем по соцнайму. По ее мнению, от увеличения числа браков и одновременного сокращения числа разводов серьезно зависит демографическая ситуация в стране.

