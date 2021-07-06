Разворотнева: проект модернизации Курьяновских очистных сооружений вынесен на обсуждения

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Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева высоко оценила проект реконструкции Курьяновских очистных сооружений, вынесенный на общественные обсуждения.

АО "Мосводоканал" получило рекомендацию начать завершающий этап реконструкции сооружений по итогам выездного заседания комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам.

"Во время комиссионного обследования Курьяновских очистных сооружений мы с коллегами высказали мнение, что с реконструкцией затягивать нельзя. В короткие сроки наши рекомендации были приняты к сведению, и с 8 июля по 8 августа жители района Печатники могут ознакомиться с проектом модернизации и принять участие в его общественных обсуждениях", – заявила Разворотнева.

Правозащитница отметила, что последний этап реконструкции обеспечит надежность очистных сооружений не менее чем на 50 лет, а также повысит их энергоэффективность и значительно улучшит качество очистки сточных вод.

Также модернизация крупнейших в Европе очистных сооружений должна положительно повлиять на экологическую ситуацию в столичном регионе и обеспечить создание комфортной среды для жителей близлежащих районов.

По словам Разворотневой, предыдущие этапы модернизации были осуществлены с 2011 по 2016 год. В результате работ были модернизированы первый и второй блоки станции аэрации, а также реализована программа по удалению неприятного запаха.

Ранее Светлана Разворотнева заявила, что практику создания частных пунктов сбора отходов и продвижение просветительских проектов в области экологии необходимо поддерживать на государственном уровне. По ее мнению, в текущий момент небольшие экологические стартапы берут на себя роль драйвера раздельного сбора мусора, успешно реализуя задачу, с которой до сих пор не смогли справиться региональные операторы.