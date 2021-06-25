Разворотнева поддержала московские экопроекты по раздельному сбору отходов

Фото: Екатерина Бибикова
Практику создания частных пунктов сбора отходов и продвижение просветительских проектов в области экологии необходимо поддерживать на государственном уровне, полагает член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.
По ее мнению, в текущий момент небольшие экологические стартапы берут на себя роль драйвера раздельного сбора мусора, успешно реализуя задачу, с которой до сих пор не смогли справиться региональные операторы. Разворотнева подчеркнула, что независимые экопроекты просвещают россиян, прививая им культуру сортировки отходов, и показывают пример передачи вторичного сырья на переработку.
Общественница посетила базу перебравшегося в Москву из Екатеринбурга экопроекта "Немузей мусора" на Варшавском шоссе. Он будет заниматься экологическим просвещением и сбором вторсырья.
"Московские экоцентры, например "Экосборка", "Собиратор" и новый "Немузей мусора", осуществляют сейчас чрезвычайно важную миссию вовлечения жителей в раздельный сбор. Люди все более ответственно относятся к экологии, а значит, им необходима помощь в расширении знаний о сортировке отходов и, конечно, точки приема вторсырья. Я считаю, они должны быть в каждом районе столицы", – сказала Разворотнева.
Штаб проекта представляет собой интерактивное пространство, в котором представлена тематическая экспозиция с технологическими примерами экологичного образа жизни. Кроме того, москвичи и бизнесмены смогут пройти обучение основам экологичного поведения, принять участие в семинарах и круглых столах, а также сдать на переработку пластик, макулатуру и предметы быта.
По мнению Разворотневой, раздельный сбор отходов в России необходимо внедрять самыми высокими темпами, поскольку объемы мусора в России постоянно возрастают. Экоцентры прекрасно помогают решению данной проблемы, обеспечивая прекрасные перспективы.
В конце апреля в Москве в пилотном режиме заработал роботизированный комплекс для сортировки мусора. В его основу заложена технология компьютерного зрения, благодаря которой робот различает типы отходов по внешнему виду. Отмечается, что это повышает количество отсортированного мусора на 15 процентов.
В России предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: