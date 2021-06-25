Разворотнева поддержала московские экопроекты по раздельному сбору отходов

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Практику создания частных пунктов сбора отходов и продвижение просветительских проектов в области экологии необходимо поддерживать на государственном уровне, полагает член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.

По ее мнению, в текущий момент небольшие экологические стартапы берут на себя роль драйвера раздельного сбора мусора, успешно реализуя задачу, с которой до сих пор не смогли справиться региональные операторы. Разворотнева подчеркнула, что независимые экопроекты просвещают россиян, прививая им культуру сортировки отходов, и показывают пример передачи вторичного сырья на переработку.

Общественница посетила базу перебравшегося в Москву из Екатеринбурга экопроекта "Немузей мусора" на Варшавском шоссе. Он будет заниматься экологическим просвещением и сбором вторсырья.

"Московские экоцентры, например "Экосборка", "Собиратор" и новый "Немузей мусора", осуществляют сейчас чрезвычайно важную миссию вовлечения жителей в раздельный сбор. Люди все более ответственно относятся к экологии, а значит, им необходима помощь в расширении знаний о сортировке отходов и, конечно, точки приема вторсырья. Я считаю, они должны быть в каждом районе столицы", – сказала Разворотнева.

Штаб проекта представляет собой интерактивное пространство, в котором представлена тематическая экспозиция с технологическими примерами экологичного образа жизни. Кроме того, москвичи и бизнесмены смогут пройти обучение основам экологичного поведения, принять участие в семинарах и круглых столах, а также сдать на переработку пластик, макулатуру и предметы быта.

По мнению Разворотневой, раздельный сбор отходов в России необходимо внедрять самыми высокими темпами, поскольку объемы мусора в России постоянно возрастают. Экоцентры прекрасно помогают решению данной проблемы, обеспечивая прекрасные перспективы.

В конце апреля в Москве в пилотном режиме заработал роботизированный комплекс для сортировки мусора. В его основу заложена технология компьютерного зрения, благодаря которой робот различает типы отходов по внешнему виду. Отмечается, что это повышает количество отсортированного мусора на 15 процентов.