Попов предлагает комплексный подход к решению проблемы несанкционированных свалок

Фото: Мария Попова
Тележурналист Евгений Попов заявил, что для решения проблемы незаконных свалок, которых в России свыше 1,5 тысячи, важна комплексная системная работа.
"Прежде всего должны быть усилия со стороны органов власти. В последнее время в стране в этом направлении многое делается: проходит мусорная реформа, осуществляется национальный проект "Экология". Это позволит к 2030 году вдвое сократить объем отходов, отправляемых на захоронение. Поэтому крайне важно, чтобы во всех субъектах Российской Федерации была готова инфраструктура, работающая по единым для всей страны правилам", – считает Попов.
Кроме того, журналист обратил внимание на важность раздельного сбора мусора.
"Каждый человек в течение года выбрасывает несколько сотен килограммов бытовых отходов. В идеале почти половину можно было бы переработать и использовать повторно. Необходимо, чтобы раздельный сбор мусора стал бытовой привычкой во всех семьях. Для этого необходима широкая разъяснительная работа с людьми всех возрастов, поддержка экологических волонтеров", – заметил Попов.
Еще одним направлением решения проблемы, по мнению Попова, является внедрение новых подходов к утилизации пластиковой упаковки.
"До 50% всех бытовых отходов составляет именно упаковка, при этом нормы ее утилизации сегодня – всего от 10 до 45%. Предлагаю увеличить штрафы для предприятий, нарушающих экологические нормы, и, наоборот, поощрять добросовестных производителей", – комментирует журналист.
В марте 2021 года стало известно, что депутаты Мосгордумы приняли решение направить в Госдуму законодательную инициативу об увеличении административных штрафов за незаконный сброс отходов. В настоящий момент сумма взыскания составляет от 1 до 2 тысяч рублей для граждан.
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