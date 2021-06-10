В России выявили почти 2 тысячи "ядовитых территорий"

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Более 1,9 тысячи "ядовитых территорий" выявили в регионах РФ. Такие данные приводит Минприроды, как сообщает газета "Известия".

Субъекты федерации ранее обязали сформировать перечни наиболее опасных для окружающей среды мест. В списке также требовалось указать площадь загрязненных земельных или водных ресурсов.

"Наибольшее количество объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, выявлено на территории Ставропольского края (около 260) и на территории Красноярского края (более 170)", – уточнили в ведомстве.

Согласно действующему плану министерства природных ресурсов и экологии, до 2024 года в стране предусмотрено 191 природоохранное мероприятие по ликвидации незаконных свалок в городах, а также 88 акций по устранению опасных объектов, угрожающих окружающей среде.

В марте 2021 года стало известно, что депутаты Мосгордумы приняли решение направить в Госдуму законодательную инициативу об увеличении административных штрафов за незаконный сброс отходов. В настоящий момент сумма взыскания составляет от 1 до 2 тысяч рублей для граждан.