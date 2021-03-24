МГД направит в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Мосгордумы приняли постановление о направлении в Госдуму законодательной инициативы об увеличении административных штрафов за незаконный сброс отходов.

"Данный проект разработан в целях пресечения правонарушений, связанных с загрязнением территорий отходами производства и потребления и причинением вреда окружающей среде от подобных правонарушений", – отметил председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Как напомнил Козлов, в 2018 году в России Росприроднадзор обнаружил 8 323 несанкционированные свалки. В 2019 году ведомством было выявлено свыше 27 несанкционированных свалок. Депутат добавил, что с января 2019 по август 2020 года только на территории ТиНАО за незаконный сброс отходов назначили административных штрафов на общую сумму 725 тысяч рублей.

В материалах к постановлению уточняется, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях за сброс отходов с транспортных средств предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

В рамках законопроекта предлагается увеличить административные штрафы за сброс отходов с транспортных средств нескольким категориям правонарушителей. Для граждан предложили установить штрафы от 10 до 15 тысяч рублей. Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 до 30 тысяч рублей.

Юридические лица предложено штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

В законопроекте также говорится, что если нарушения были совершены с использованием грузовых транспортных средств, прицепов, тракторов и других самоходных машин, то за эти действия граждане будут оштрафованы в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Проект подготовили совместно с Московской областной думой.

Ранее сообщалось, что все несанкционированные свалки уберут в ТиНАО. Округа очистят от незаконных навалов грунта и строительного мусора.