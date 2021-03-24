МГД направит в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутаты Мосгордумы приняли постановление о направлении в Госдуму законодательной инициативы об увеличении административных штрафов за незаконный сброс отходов.
"Данный проект разработан в целях пресечения правонарушений, связанных с загрязнением территорий отходами производства и потребления и причинением вреда окружающей среде от подобных правонарушений", – отметил председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
Как напомнил Козлов, в 2018 году в России Росприроднадзор обнаружил 8 323 несанкционированные свалки. В 2019 году ведомством было выявлено свыше 27 несанкционированных свалок. Депутат добавил, что с января 2019 по август 2020 года только на территории ТиНАО за незаконный сброс отходов назначили административных штрафов на общую сумму 725 тысяч рублей.
В материалах к постановлению уточняется, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях за сброс отходов с транспортных средств предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей.
В рамках законопроекта предлагается увеличить административные штрафы за сброс отходов с транспортных средств нескольким категориям правонарушителей. Для граждан предложили установить штрафы от 10 до 15 тысяч рублей. Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 до 30 тысяч рублей.
Юридические лица предложено штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
В законопроекте также говорится, что если нарушения были совершены с использованием грузовых транспортных средств, прицепов, тракторов и других самоходных машин, то за эти действия граждане будут оштрафованы в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Проект подготовили совместно с Московской областной думой.
Ранее сообщалось, что все несанкционированные свалки уберут в ТиНАО. Округа очистят от незаконных навалов грунта и строительного мусора.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: