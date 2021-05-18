Cвалку с трупами животных обнаружили под Красноярском

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В Красноярске начали проверку после обнаружения в границах поселка Березовка несанкционированной свалки с трупами животных, а также твердыми бытовыми отходами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

"В ходе выездного осмотра установлено, что в границах муниципального образования стихийно организованы несанкционированные свалки, на которых размещены биологические отходы в виде трупов домашних животных, а также твердые коммунальные отходы", – говорится в сообщении.

Специалисты краевого управления Россельхознадзора и службы по ветеринарному надзору проведут проверку по данному факту.

При проведении проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, а также осуществления органом местного самоуправления муниципального земельного контроля.

На данный момент по требованию прокуратуры эксперты службы ветнадзора частично утилизировали найденные биологические отходы.

Ранее СМИ писали о свалке с человеческими органами в Иркутске. Полицейские выяснили, что некоторые медучреждения нарушали правила утилизации биологических отходов. Они свозили останки на необорудованную площадку в микрорайоне Ново-Ленино, хотя должны были отправлять их в специальную печь.

В прокуратуре подтвердили, что в контейнере на территории промышленной базы одной из коммерческих фирм в микрорайоне Ново-Ленино на хранении перед утилизацией находятся пакеты с биологическими отходами.

В региональном Роспотребнадзоре заявили, что одна из фирм использует при перевозке медицинских отходов автотранспорт, который для этого не предназначен, с нарушением происходит и сама утилизация.