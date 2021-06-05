Евгений Попов предлагает провести большую кампанию по экологическому просвещению жителей

Фото: Мария Попова

Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов обсудил проблемы раздельного сбора мусора с депутатом Мосгордумы Александром Козловым, спикеры обменялись мнениями в ходе одного из регулярных вебинаров парламентария.

"Хочу отметить тот факт, что экологическая культура в столице уже начинает формироваться. Люди участвуют в экологических акциях, ищут информацию по правильной организации раздельного сбора отходов. Но сегодня это еще не приобрело необходимых масштабов. Многие предпочитают собирать все отходы в один пакет и выбрасывать их, не обращая внимания на маркировку контейнеров. Проблему может решить крупная, грамотно выстроенная кампания по просвещению москвичей", – отметил Попов.

По мнению журналиста, в ходе кампании необходимо, в частности, разъяснить горожанам четкие правила сортировки, поскольку многие москвичи, несмотря на обилие информации о правильной утилизации, теряются и не понимают, что делать. Журналист признался, что до участия в экологических акциях не представлял, насколько детально необходимо сортировать отходы.

Также, по мнению Попова, людям следует показать, что их усилия по раздельному сбору мусора ненапрасны.

"Жители должны осознавать, что выполнение элементарных правил будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе. От того, насколько ответственно каждый из нас подойдет к решению этого вопроса, будет зависеть качество и продолжительность жизни всех", – подчеркнул он.

Козлов согласился с таким утверждением журналиста. По его словам, сегодня москвичи часто не видят результатов своих стараний. Кроме того, нередки случаи, когда мусор из разных контейнеров сбрасывается в одну машину. О подобных нарушениях депутат призвал сообщать в Объединение административно-технических инспекций.

Также спикеры обсудили проблему незаконных свалок и сошлись во мнении, что необходимо многократно увеличить штрафы за нарушение экологических норм. По словам Козлова, Мосгордума уже делает конкретные шаги в этом направлении. В частности, инициирован законопроект об увеличении штрафов за вывоз отходов в неположенное место.

"Сейчас штраф относительно небольшой – 5 тысяч рублей для физических лиц, 50 тысяч – для юридических. Если поправки будут приняты, то за сброс мусора с грузовиков в несанкционированном месте индивидуальным предпринимателям может грозить штраф от 60 до 80 тысяч рублей, юридическим лицам – от 100 до 120 тысяч рублей. При повторном нарушении – конфискация транспортного средства. В настоящее время документ находится в Правительстве РФ для получения отзыва, а затем будет внесен в Госдуму", – рассказал депутат.

О незаконных свалках может сообщить любой гражданин с помощью приложения "Помощник Москвы", уточнил Козлов.

Ранее Попов поддержал разработанный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, обязывающий производителей полностью утилизировать выпущенную пластиковую упаковку после утраты ее потребительских свойств. Согласно действующим в настоящее время законам, нормативы утилизации разных типов упаковки составляют от 10 до 45%.