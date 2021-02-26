В Минприроды опровергли включение рекультивации свалок в тарифы ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средства на рекультивацию мусорных полигонов не будут включаться в тариф для населения, заявил глава Минприроды Александр Козлов. Его сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале "Природоведение".

Ранее директор департамента Минприроды Роман Мальцев сообщил, что деньги на рекультивацию полигонов, у которых истечет срок службы, предлагается закладывать в тариф для населения и аккумулировать в специальных фондах.

В Минприроды такую позицию опровергли. По словам Козлова, на площадке Российского экологического оператора (РЭО) сейчас обсуждаются меры поддержки и уже подготовлены нормативные правовые акты.

В рамках концепции расширенной ответственности производителей они должны предусматривать финансирование для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек, добавил он.

Ранее сообщалось о росте цен на услуги ЖКУ в 2021 году. По словам главы Организации народного контроля Натальи Чернышевой, с 1 июля тарифы могут вырасти примерно на 4–6%. Также специалист напомнила о том, что в 2021 году прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг из-за неуплаты.

Гендиректор "Городских инновационных технологий" Сергей Минко отметил, что в 2021 году будут проиндексированы тарифы на газ, также могут вырасти тарифы на электричество и стоимость вывоза мусора. По словам Чернышевой, уровень повышения тарифов будет зависеть от региона.