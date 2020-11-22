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Общество

09:41

В 2020 году единый диспетчерский центр Москвы принял более 4 млн заявок

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За 2020 год единый диспетчерский центр принял более 4 миллионов заявок от жителей Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в ЕДЦ горожане могут обратиться по различным вопросам: отключение электричества, ремонт детской площадки или неисправного мусоропровода. Кроме того, специалисты центра принимают заявки в случае затопления квартиры соседями. Всего в перечне услуг ЕДЦ около 300 различных опций.

Сообщается, что в холодные сезоны жители Москвы обращаются с вопросами об отоплении, уборке улиц, чистке крыш. Летом горожане отправляют запросы, связанные с целостностью кровли и заменой приборов системы отопления.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По его словам, никаких аварийных отключений из-за ухудшения погоды в Москве нет.

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