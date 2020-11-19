Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, никаких аварийных отключений из-за ухудшения погоды в Москве нет.
Погода резко ухудшилась в столичном регионе за минувшие сутки. В связи с этим все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Дорожные рабочие заранее провели противогололедную обработку дорог, тротуаров, пешеходных зон, на отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей.
Помимо этого, для обеспечения бесперебойного электроснабжения специалисты подготовили дизель-генераторы, на круглосуточном дежурстве находятся более 1,5 тысячи аварийных бригад.
"Случаев падения деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения из-за ухудшения погоды не зафиксировано. Коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", – сказал Бирюков.
По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице минимум до середины пятницы. В четверг в течение дня ожидаются местами небольшие осадки и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Накануне в Москве прошел ледяной дождь, который спровоцировал гололед. Водителей, которые не поменяли летнюю резину на подходящую по сезону, попросили не выезжать на дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Ледяной дождь в Москве спровоцировал массовые ДТП
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