СМИ сообщили о росте цен на услуги ЖКХ в России в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
О росте цен на услуги ЖКУ в 2021 году сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на опрошенных экспертов.
По словам главы Организации народного контроля Натальи Чернышевой, с 1 июля тарифы могут вырасти примерно на 4–6%. Также специалист напомнила о том, что в 2021 году прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг из-за неуплаты.
Гендиректор "Городских инновационных технологий" Сергей Минко отметил, что в 2021 году будут проиндексированы тарифы на газ, также могут вырасти тарифы на электричество и стоимость вывоза мусора.
По словам Чернышевой, уровень повышения тарифов будет зависеть от региона.
"Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году", – добавила эксперт.
Ранее Владимир Путин поручил обеспечить жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами до 1 января 2025 года.
Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за снега и дождя
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