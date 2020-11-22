СМИ сообщили о росте цен на услуги ЖКХ в России в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

О росте цен на услуги ЖКУ в 2021 году сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на опрошенных экспертов.

По словам главы Организации народного контроля Натальи Чернышевой, с 1 июля тарифы могут вырасти примерно на 4–6%. Также специалист напомнила о том, что в 2021 году прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг из-за неуплаты.

Гендиректор "Городских инновационных технологий" Сергей Минко отметил, что в 2021 году будут проиндексированы тарифы на газ, также могут вырасти тарифы на электричество и стоимость вывоза мусора.

По словам Чернышевой, уровень повышения тарифов будет зависеть от региона.

"Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году", – добавила эксперт.

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