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Общество

20 ноября, 22:34

Путин поручил обеспечить жильем инвалидов к 2025 году

власть общество

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин поручил обеспечить жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами до 1 января 2025 года. Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Речь идет об инвалидах и семьях, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее Общероссийский народный фронт направил Мишустину предложение полностью компенсировать расходы на оплаты ЖКУ семьям, где на человека приходится доход на уровне прожиточного минимума или ниже.

До этого Мишустин сообщил, что правительство России упростит условия получения субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ. Данная мера будет введена в обиход в 2021 году.

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