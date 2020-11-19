Выплаты по больничным с 2022 года будут оформлять автоматически

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал новый порядок оформления выплат по больничным с 2022 года. По словам главы кабмина, они будут начисляться автоматически, минуя работодателей.

"Правительство вводит новый порядок выплаты и пособий по материнству, они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя", – передает слова премьера ТАСС.

В 2022 году такая практика будет распространена по всей стране. В беззаявительной форме будут оформляться пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам исключительно на основании электронного листка нетрудоспособности.

В ноябре Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос о выплате родителям детей до 7 лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка независимо от стажа. Доклад по этому поручению требуется предоставить до 1 декабря 2020 года.