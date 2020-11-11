Кабмин установил новые выплаты классным руководителям всех российских школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Классные руководители всех российских школ будут получать дополнительные выплаты. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Денежные средства в размере 5 тысяч рублей получат и педагоги из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Поручение об организации дополнительной поддержки учителей за классное руководство ранее дал президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что ответственность данных педагогов должна поощряться.

"При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки", – говорится в сообщении правительства.

Ранее глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис сообщил, что с 2021 года льготы по досрочному выходу на пенсию получат специалисты, осуществляющие деятельность в социально значимых сферах – учителя, врачи, артисты.

