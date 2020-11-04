Эксперт рассказал, кто сможет уйти на пенсию раньше срока

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Досрочно выйти на пенсию со следующего года смогут специалисты, которые работают на особо тяжелых и опасных местах, сообщил глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис агентству "Прайм".
Право досрочного выхода на пенсию с 2021 года, по его словам, появится у работников химических и машиностроительных производств, граждан, работающих в горнодобывающей отрасли. Также льготы получат и специалисты, осуществляющие деятельность в социально значимых сферах – учителя, врачи, артисты. Досрочно выйти на пенсию смогут инвалиды, люди, которые работали на Крайнем Севере.
Ранний выход на пенсию доступен предпенсионерам, которым до пенсии осталось 2 года, они отработали 20 или 25 лет и не могут устроиться на работу. Кроме того, досрочные льготы могут получить многодетные матери, граждане с большим страховым стажем
"Неизменным – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – остался пенсионный возраст для назначения накопительной пенсии и пенсии, которая была сформирована из добровольных взносов граждан и их работодателей", – подчеркнул Биезбардис.
Ранее министерство труда и социальной защиты высказалось об идее начислять пенсии в соответствии с ранговой системой.
"Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке", – заявили в ведомстве.
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