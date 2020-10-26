Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до 7 лет

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Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос о выплате родителям детей до 7 лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка независимо от стажа. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Правительство должно будет определить объем и источники финансового обеспечения такой выплаты. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2020 года.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, в сентябре было зафиксировано самое большое количество безработных граждан. В августе количество зарегистрированных безработных составило 3,6 миллиона человек, в сентябре – 3,7 миллиона.
До этого Путин сообщал, что безработица в стране выросла на 1,7%. По словам российского лидера, в некоторых странах цифры совсем другие, критические.
Ранее Госдума приняла закон о выплатах на детей без подачи заявлений. Согласно документу, выплаты на первого и второго ребенка до трех лет для семей с доходом, не превышающим два прожиточных минимума, автоматически будут продлеваться до 1 марта 2021 года.
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