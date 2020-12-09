Мораторий на штрафы ЖКХ предлагают продлить

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минстрою предложили продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт, сообщает газета "Известия".
С такой просьбой к главе ведомства Иреку Файзуллину обратился депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный. В своем обращении он заметил, что угроза коронавируса, из-за которой ранее ввели послабления, сохранится и в следующем году, поэтому, считает парламентарий, мораторий надо продлить.
Депутата поддерживают в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех фракциях Госдумы.
Сейчас, согласно постановлению правительства, взыскание неустойки приостановлено до 1 января 2021 года. Эта мера была предпринята в условиях роста социальной напряженности, а также безработицы. Сегодня число безработных в России достигает 4,8 миллиона человек.
"В этой связи представляется целесообразным рассмотреть возможность продления срока действия моратория на взыскания неустойки за просроченные или неполные платежи в сфере ЖКХ", – заявил парламентарий.
Он призывает продлить действие моратория до тех пор, пока ситуация с пандемией не изменится – как минимум до середины 2021 года.
В самом Минстрое напоминают, что временный период приостановки начисления пеней – это не льгота, поскольку потребители по-прежнему обязаны в полном объеме оплачивать коммунальные услуги.
Ранее сообщалось о росте цен на услуги ЖКУ в 2021 году. По словам главы Организации народного контроля Натальи Чернышевой, с 1 июля тарифы могут вырасти примерно на 4–6%. Также специалист напомнила о том, что в 2021 году прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг из-за неуплаты.
Гендиректор "Городских инновационных технологий" Сергей Минко отметил, что в 2021 году будут проиндексированы тарифы на газ, также могут вырасти тарифы на электричество и стоимость вывоза мусора. По словам Чернышевой, уровень повышения тарифов будет зависеть от региона.
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