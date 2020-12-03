В столице повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

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Городские службы увеличили температуру в столичной системе отопления домов из-за наступивших заморозков, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с изменением погодных условий принято решение скорректировать температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, она была увеличена и сейчас составляет в магистральных сетях 103–105 градусов", – передает слова Бирюкова "Интерфакс".

Он уточнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с уличной температурой воздуха.

"При отрицательных температурах воздуха теплоноситель максимально можно нагревать до 130 градусов", – пояснил Бирюков.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона. Как сообщили специалисты центра погоды "Фобос", температура воздуха в ночь с 2 на 3 декабря опустилась до минус 7,9 градуса.