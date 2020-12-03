Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в ночь с 2 на 3 декабря опустилась до отметки минус 7,9 градуса. Как сообщили специалисты центра погоды "Фобос", это самый низкий показатель с начала осенне-зимнего периода.

"Накануне на погоду столичного региона усилилось влияние отрога мощного сибирского антициклона, что привело к резкому понижению температуры воздуха. По данным на 7:00 минимальная температура воздуха в столице на метеостанции ВДНХ опустилась до отметки минус 7,9", – рассказали специалисты.

Наиболее низкая температура в столичном регионе была зафиксирована в Черустях. По данным метеорологов, столбик термометра там опустился до отметки минус 11,5 градуса.

В центре "Фобос" уточнили, что морозная и преимущественно сухая погода сохранится примерно до конца первой декады декабря.

По данным метеорологов, предстоящим днем, 3 декабря, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. В этой связи температура воздуха понизится примерно до минус 6 градусов. Погода в Москве и области будет облачной.

