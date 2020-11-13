Синоптики рассказали, что предстоящая зима будет холоднее предыдущей

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Повторения аномально теплой зимы, которая была в 2019 году в России, в этом году не будет. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это противоречит статистике.

"Если судить по комплексному прогнозу на отопительный период, то предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы", – приводит слова синоптика "Парламентская газета".

Он отметил, что в северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири зима будет немного холоднее. Но более конкретно про погоду зимой пока сказать нельзя, уточнил Вильфанд.

"Общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках – "около нормы" или "выше нормы". А прогнозировать, насколько температура будет выше нормы, за пределами наших возможностей", – сказал метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что небольшой снег выпадет в Москве в воскресенье. При этом снежного покрова не образуется. Однако столичный Дептранс призвал автовладельцев сменить летнюю резину на зимнюю.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье в столице пройдут осадки. Температура воздуха составит -1... +1 градус ночью и 0... +2 градуса – днем. В субботу же осадков не ожидается, а столбики термометров остановятся на отметке +1... +3 градуса в дневное время суток.