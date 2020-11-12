Синоптик рассказал, когда москвичам ждать снега

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Небольшой снег выпадет в Москве в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
"Не сказать, что будет прямо снег, но в воскресенье могут упасть отдельные снежинки местами", – отметил Леус.
При этом синоптик сообщил, что снежного покрова в воскресенье не образуется. Однако столичный Дептранс призвал автовладельцев сменить летнюю резину на зимнюю.
"У автомобилистов осталась всего пара дней, чтобы безопасно доехать для шиномонтажа и переобуться", – подчеркнули специалисты ведомства.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что в воскресенье в столице пройдут осадки. Температура воздуха составит -1... +1 градус ночью и 0... +2 градуса – днем. В субботу же осадков не ожидается, а столбики термометров остановятся на отметке +1... +3 градуса в дневное время суток.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в европейской части России в ближайшие дни будет полностью соответствовать климатической норме. Он заявил, что потепления в это время не ожидается.
"Атмосфера": в столице из-за высокой влажности ощущается легкий мороз
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