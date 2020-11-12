Синоптики предупредили жителей столичного региона о тумане

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Погода потенциально опасна. Местами туман. Период предупреждения – с 21:00 12 ноября до 21:00 13 ноября", – сказано в сообщении.

Ранее специалисты рассказали, что в четверг в Москве ожидается высокое атмосферное давление. Оно установится на уровне 758 миллиметров ртутного столба. Такие показатели значительно превышают нормальные значения – 747–749 миллиметров ртутного столба.

Также заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице предстоящей зимой ожидаются морозы и снег. Количество осадков будет соответствовать среднестатистическим показателям за предыдущие периоды метеонаблюдений.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России установится полностью соответствующая климатической норме погода. Специалист уточнил, что потепления в этой части страны в ближайшие дни не ожидается.

