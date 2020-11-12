Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Высокое атмосферное давление ожидается в столице в четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Синоптик рассказал, что давление установится на уровне 758 миллиметров ртутного столба. Такие показатели, по словам Леуса, значительно превышают нормальные значения.

Метеоролог рассказал, что в целом в городе установится облачная погода, существенных осадков не ожидается. Днем в городе столбики термометров поднимутся до +1... +3 градусов, в Подмосковье – до максимум +4 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 2–7 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России установится полностью соответствующая климатической норме погода. Специалист уточнил, что потепления в этой части страны в ближайшие дни не ожидается.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что предстоящей зимой ожидаются морозы и снег. Со ссылкой на данные синоптиков вице-мэр отметил, что количество осадков будет соответствовать среднестатистическим показателям за предыдущие периоды метеонаблюдений.

