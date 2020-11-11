Температуру в системе отопления столицы повысили из-за похолодания

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Специалисты повысили температуру в системе отопления из-за похолодания в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что температура в магистральных сетях в настоящее время составляет 82–84 градуса. При этом режим системы централизованного теплоснабжения постоянно меняется в зависимости от погоды.

Если температура воздуха на улице составляет +4 градуса, то теплоноситель нагревают до 75–77 градусов. При снижении уличной температуры до +3, температура в теплоносителе возрастает до 77–79.

Изменение режима происходит заранее на основе краткосрочных прогнозов погоды.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами – за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", – подчеркнул Бирюков, добавив, что за корректировкой следят диспетчерские службы. Процесс происходит в автоматическом режиме.

Отопление во всех жилых домах города включили 5 октября. Тогда же тепло подали и во все социальные учреждения.

В столице работает горячая линия по вопросам отопления. Получить информацию по данной теме или консультацию специалистов можно по телефону 8 (800) 100-23-29.