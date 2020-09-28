В Москве открыта круглосуточная горячая линия по вопросам включения отопления

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В столице начала работать горячая линия по вопросам включения отопления, сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"С 28 сентября в Москве началась подача тепла во все жилые дома и объекты социальной сферы. Получить информацию по данной теме или консультацию специалистов можно по специальному телефону горячей линии 8 (800) 100-23-29", – говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что включение отопления происходит поэтапно с соблюдением гидравлических и температурных режимов. Поэтому подача тепловой энергии и прогрев внутридомовых систем отопления проходит в течение пяти дней.

Ранее Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления с понедельника в связи с домашним режимом для пожилых горожан и граждан с хроническими заболеваниями. Из-за возросшего числа случаев коронавируса им рекомендовано почаще оставаться в своих квартирах.

Заместитель мэра Петр Бирюков отметил, что городские службы готовы к началу отопительного сезона, даже несмотря на сжатые сроки для технологического обслуживания теплосетей из-за пандемии коронавируса.