Отопление включили во всех жилых домах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице завершились мероприятия по включению отопления, сообщает Агентство "Москва".

Как подчеркнули в МОЭК, отопление включили во всех социальных учреждениях и во всех жилых домах.

Ранее Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления в связи с домашним режимом для пожилых горожан и граждан с хроническими заболеваниями. Из-за возросшего числа случаев коронавируса им рекомендовано почаще оставаться в своих квартирах.

В столице работает горячая линия по вопросам отопления. Получить информацию по данной теме или консультацию специалистов можно по телефону 8 (800) 100-23-29.