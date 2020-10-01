МОЭК упростит онлайн-передачу показаний тепла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская объединенная энергетическая компания создала софт, упрощающий снятие показаний теплосчетчиков по трем наиболее распространенным моделям, сообщили на официальном сайте компании.

Отмечается, что сформировать ведомость потребления в универсальном формате возможно на 63 тысячах приборов. В компании подчеркнули, что это 70% от всех общедомовых измерительных устройств в Москве.

Сообщается, что новый софт доступен юридическим лицам, физическим лицам, владеющим нежилыми помещениями, а также индивидуальным предпринимателям. В новом программном обеспечении отсутствуют лицензионные ограничения, что упрощает работу крупным потребителям, имеющим более пяти точек учета.

В компании также отметили, что теперь при выгрузке данных из теплосчетчика пользователи смогут экономить больше времени.

"Пользователь скачивает не весь архив данных, а только требуемый объем (прошлый либо текущий месяц) и тратит на это в ряде случаев 15 минут против 40 минут ранее", – подчеркнули в МОЭК.

Ранее в Москве открыли горячую линию по вопросам включения отопления. Теперь получить информацию по данной теме можно по номеру телефона +7 (800) 120-23-29.