МОЭК упростит онлайн-передачу показаний тепла

01 октября, 13:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская объединенная энергетическая компания создала софт, упрощающий снятие показаний теплосчетчиков по трем наиболее распространенным моделям, сообщили на официальном сайте компании.
Отмечается, что сформировать ведомость потребления в универсальном формате возможно на 63 тысячах приборов. В компании подчеркнули, что это 70% от всех общедомовых измерительных устройств в Москве.
Сообщается, что новый софт доступен юридическим лицам, физическим лицам, владеющим нежилыми помещениями, а также индивидуальным предпринимателям. В новом программном обеспечении отсутствуют лицензионные ограничения, что упрощает работу крупным потребителям, имеющим более пяти точек учета.
В компании также отметили, что теперь при выгрузке данных из теплосчетчика пользователи смогут экономить больше времени.
"Пользователь скачивает не весь архив данных, а только требуемый объем (прошлый либо текущий месяц) и тратит на это в ряде случаев 15 минут против 40 минут ранее", – подчеркнули в МОЭК.
Ранее в Москве открыли горячую линию по вопросам включения отопления. Теперь получить информацию по данной теме можно по номеру телефона +7 (800) 120-23-29.
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