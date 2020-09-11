Собянин рассказал, как работают цифровые диспетчерские

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Уже несколько лет в столице работают цифровые диспетчерские, которые управляют всем ЖКХ. По кабелям и трубам в квартиры и офисы поступают электричество, газ, тепло и вода. Общая протяженность коммуникаций в столице составляет 170 тысяч километров, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

"Если мысленно вытянуть московские кабели и трубы в одну линию, то их хватит на то, чтобы 4 раза обернуть всю Землю по экватору", – написал мэр.

Глава города отметил, что за последние несколько лет в столице были централизованы оперативные службы и внедрены цифровые технологии управления сетями.

"Вместо сотен диспетчерских пунктов компании "Мосводоканал", "МОЭК", "ОЭК", "МОЭСК", "Мосгаз", "Мосводосток" и "Москоллектор" создали единые диспетчерские службы", – отметил мэр.

К примеру, в здании в Окружном проезде находится центр управления сетями АО "ОЭК". Диспетчеры управляют десятками тысяч домов, здесь включают и выключают уличные фонари.

Внутри современной диспетчерской находится цифровая видеостена, на которой показано состояние каждого контролируемого узла. Специалисты работают за компьютерами, на экранах – технологические схемы работы оборудования и информация о плановых и аварийных ремонтах.

"В случае нештатной ситуации перекрытие аварийных участков осуществляется одним нажатием клавиши. Например, в Мосгазе этот процесс занимает 1,5 минуты вместо прежних 1,5–2 часов", – отметил Собянин.

Также благодаря цифровым диспетчерским появилась возможность создать единые ремонтные и аварийные службы.

"Цифровизация и централизация управления в ЖКХ – внутренние управленческие процессы, которые прошли незаметно для постороннего взгляда. Но результаты этой работы чувствует каждый москвич", – добавил Собянин.

Благодаря внедрению цифровых диспетчерских сократились крупные инциденты на коммунальных сетях, которые приводят к длительному отключению потребителей. 10 лет назад таких случаев было более тысячи, а за последние годы – ни одного случая.

В ноябре 2018 года Собянин открыл Объединенный центральный диспетчерский пункт филиала ПАО "МОЭСК" – "Московские кабельные сети".

"Московские кабельные сети" эксплуатируют свыше 63 тысяч километров подземных кабельных линий и обеспечивают электроснабжение всего города. По словам мэра столицы, с появлением единого диспетчерского пункта энергетики смогут повысить надежность работы сетей и сократить время реагирования на различные инциденты. Глава ПАО "Россети" Павел Ливинский доложил мэру, что сетевой комплекс Москвы будет полностью переведен в цифровой режим работы до конца 2023 года.

