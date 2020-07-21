Москвичи оценили работу единого диспетчерского центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 177 тысяч отзывов оставили москвичи о работе единого диспетчерского центра с помощью электронной почты. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, у горожан появилась возможность оставить отзыв о работе ЕДЦ с помощью электронной почты в апреле прошлого года.

"После звонка в единый диспетчерский центр пользователь получает на свою электронную почту письмо с просьбой оценить работу оператора. Ответить можно в любое удобное время. Раньше вопросы о качестве обслуживания задавали во время звонка", – говорится в сообщении.

В материале говорится, что более чем за год москвичам отправили более 814 тысяч электронных писем с просьбой оценить работу операторов. Служба оценки получила ответы на 21,6% отправленных писем.

"Благодаря постоянной работе над сервисом ЕДЦ и качеством ответов специалистов количество положительно оцененных диалогов только в этом году выросло на 6% и сейчас составляет около 80% от общего числа поставленных оценок. Обратная связь также дает возможность анализировать и улучшать работу системы", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

Ранее общегородской контакт-центр разработал интерактивную базу знаний для операторов горячей линии единого диспетчерского центра. Теперь при получении обращения от жителей операторам горячей линии ЕДЦ не нужно тратить время на поиск подходящего ответа. Этот подход существенно сократит время обработки звонков. В интерактивной базе уже содержатся 625 сценариев, сгруппированных в 44 темы и 23 категории. Для поиска необходимого ответа оператору необходимо ввести в строку поиска всего несколько ключевых слов.

Обратиться в единый диспетчерский центр жители Москвы могут по телефону +7 (495) 539-53-53 или при помощи мобильного приложения "Госуслуги Москвы". Оно доступно в App Store и Google Play.

