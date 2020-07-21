Москвичи оценили работу единого диспетчерского центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 177 тысяч отзывов оставили москвичи о работе единого диспетчерского центра с помощью электронной почты. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, у горожан появилась возможность оставить отзыв о работе ЕДЦ с помощью электронной почты в апреле прошлого года.
"После звонка в единый диспетчерский центр пользователь получает на свою электронную почту письмо с просьбой оценить работу оператора. Ответить можно в любое удобное время. Раньше вопросы о качестве обслуживания задавали во время звонка", – говорится в сообщении.
В материале говорится, что более чем за год москвичам отправили более 814 тысяч электронных писем с просьбой оценить работу операторов. Служба оценки получила ответы на 21,6% отправленных писем.
"Благодаря постоянной работе над сервисом ЕДЦ и качеством ответов специалистов количество положительно оцененных диалогов только в этом году выросло на 6% и сейчас составляет около 80% от общего числа поставленных оценок. Обратная связь также дает возможность анализировать и улучшать работу системы", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.
Ранее общегородской контакт-центр разработал интерактивную базу знаний для операторов горячей линии единого диспетчерского центра. Теперь при получении обращения от жителей операторам горячей линии ЕДЦ не нужно тратить время на поиск подходящего ответа. Этот подход существенно сократит время обработки звонков. В интерактивной базе уже содержатся 625 сценариев, сгруппированных в 44 темы и 23 категории. Для поиска необходимого ответа оператору необходимо ввести в строку поиска всего несколько ключевых слов.
Обратиться в единый диспетчерский центр жители Москвы могут по телефону +7 (495) 539-53-53 или при помощи мобильного приложения "Госуслуги Москвы". Оно доступно в App Store и Google Play.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: