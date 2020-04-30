Для операторов ЕДЦ разработали интерактивную базу знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Общегородской контакт-центр разработал интерактивную базу знаний для операторов горячей линии единого диспетчерского центра (ЕДЦ). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Теперь при получении обращения от жителей операторам горячей линии единого диспетчерского центра не нужно тратить время на поиск подходящего ответа. Новая интерактивная информационная система сама определяет категорию или тип обращения, ищет совпадения в базе знаний и предлагает наиболее подходящий вариант", – рассказал начальник Управления отраслевых проектов департамента информационных технологий города Москвы Александр Антипов.

По словам специалиста, новый подход существенно сократит время обработки звонков. В системе также прописаны рекомендации на случай экстренной ситуации – благодаря этому гражданам могут подсказать, что делать до приезда специалистов.

На данный момент программа работает в тестовом режиме. В интерактивной базе уже содержатся 625 сценариев, сгруппированных в 44 темы и 23 категории. Для поиска необходимого ответа оператору необходимо ввести в строку поиска всего несколько ключевых слов.

Новая система работает дистанционно, поэтому воспользоваться ей смогут и те диспетчеры, которые были переведены на удаленный режим работы в качестве меры профилактики распространения коронавируса.

Обратиться в единый диспетчерский центр жители Москвы могут по телефону +7 (495) 539-53-53 или при помощи мобильного приложения "Госуслуги Москвы". Оно доступно в App Store и Google Play.

По состоянию на осень 2019 года москвичи более 1,8 миллиона раз позвонили на линию Единого диспетчерского центра с сообщениями о проблемах в сфере ЖКХ. Чаще всего горожан интересовал вопрос отключения горячей воды для профилактических работ.

