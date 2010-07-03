Названы самые частые запросы москвичей на линию ЕДЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За лето 2019 года москвичи более 1,8 миллиона раз позвонили на линию Единого диспетчерского центра с сообщениями о проблемах в сфере ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы.

"В июле число обращений возросло до 635 тысяч в месяц, что на 8% больше, чем в июне и августе. Многие горожане уточняли график отключения горячей воды и сверяли данные ЕДЦ с опубликованными в других источниках. А в августе мы зафиксировали рост числа звонков, связанных с электричеством в подъезде – всего за лето поступило более 100 тысяч таких обращений", – рассказал руководитель Общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По вопросом горячего водоснабжения москвичи за лето позвонили диспетчерам более 80 тысяч раз. Более 55 тысяч обращений касались работы лифтов. По вопросам электроснабжения в квартире горожане обратились в центр более 43 тысяч раз.

В ЕДЦ отметили, что помогать приходится не только жителям, но и животным: москвичи часто просят спасти кошек, попавших в сложную ситуацию.

Если животное оказалось на территории, за содержание которой отвечают коммунальные службы, то они помогают горожанам.

Единый диспетчерский центр помогает решать вопросы, связанные с ЖКХ. Информационная система регистрирует заявки от жителей по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, направляет их в обслуживающие организации.

Ранее сообщалось, что теплом обеспечены 14 тысяч 774 жилых здания Москвы, и это 45% от общего количества. Также теплом обеспечены 7 тысяч 705 социальных объектов (97,9% от общего количества), в том числе школ – 3 тысячи 13 (98,5%), детских садов – 2 тысячи 410 (100%), больниц – 1 тысяча 446 (97%), поликлиник – 836 (96%).

