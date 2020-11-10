Бирюков рассказал, какую погоду ждать москвичам зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице предстоящей зимой ожидаются морозы и снег, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году готовимся к тому, что зима будет холоднее по температурным показателям, чем в предыдущий год, но теплее среднестатистической", – рассказал Бирюков в эфире радио "Комсомольская правда".
Со ссылкой на данные синоптиков вице-мэр отметил, что количество осадков будет соответствовать среднестатистическим показателям за предыдущие периоды метеонаблюдений.
Бирюков подчеркнул, что для уборки дорог зимой будут использовать в основном реагенты, оставшиеся с прошлого года.
"Цифра доходит примерно до 70%. Остальные 30% докупили. Потому что рассчитывать на совсем теплую зиму не приходится. Надо быть готовыми к работе в таких климатических условиях, в которых находится Москва", – отметил он.
Накануне ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ноябрь в столице ожидается более солнечным, чем ежегодно в этом месяце бывает по климату. По его словам, солнца будет больше, месяц будет достаточно засушливым, дефицит по осадкам будет варьироваться в диапазоне как минимум 10–30%.
Ранее сообщалось, что заморозки осени 2020 года в Москве стали самыми поздними за всю историю метеонаблюдений. Отмечалось, что усилившийся в столице ветер будет ощущаться так, будто температура воздуха ниже фактической.
В Москве выпал первый снег
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