Осенние заморозки в Москве стали самыми поздними за всю историю наблюдений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки осени 2020 года в Москве стали самыми поздними за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас самые поздние заморозки за всю историю осенью, у нас сегодня первые заморозки были", – заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Специалист предупредил, что усилившийся в столице ветер будет ощущаться так, будто температура воздуха ниже фактической.

Ранее синоптики предупредили москвичей о повышенном атмосферном давлении на неделе. Сообщалось, что к пятнице оно достигнет 762 миллиметров ртутного столба.