МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Экстренное предупреждение из-за сильного ветра объявлено в столице. Об этом говорится на сайте МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21:00 09 ноября до 18:00 10 ноября в Москве ожидается северо-западный ветер с порывами 12–17 метров в секунду, местами гололедица", – говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС попросили горожан в непогоду не находиться рядом с шаткими конструкциями и деревьями. Водителей также призвали соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров во время движения.
Москвичам напомнили, что в случае необходимости можно позвонить по единому телефону доверия МЧС +7 (495) 637-22-22, а также по телефону спасения 101.
Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. На метеостанции ВДНХ в районе 06:00 температура опустилась до -0,5 градуса, а в Тушине показатели упали до -1,7 градуса. Предыдущий минимум отмечался 21 октября (+0,7 градуса).
В метеобюро уточнили, что самым морозным 9 ноября в столице было в 1908 году, когда температура воздуха опустилась до -16,8 градуса. По словам метеорологов, на текущей неделе температура ночью может опуститься до -5 градусов.
Москвичам рассказали о погоде в течение недели
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