Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве минувшей ночью прошли первые заморозки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного метеобюро.

Синоптики рассказали, что на метеостанции ВДНХ в районе 06:00 температура опустилась до -0,5 градуса, а в Тушине показатели упали до -1,7 градуса. Таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени, уточнили метеорологи. Предыдущий минимум отмечался 21 октября (+0,7 градуса).

В метеобюро уточнили, что самым морозным 9 ноября в столице было в 1908 году, когда температура воздуха опустилась до -16,8 градуса. По словам метеорологов, на текущей неделе температура ночью может опуститься до -5 градусов.

Накануне температура в городе побила рекорд за 70 лет. В этот день столбики термометров достигли отметки в +10 градусов. Синоптики отмечали, что в столице было на семь-восемь градусов выше климатической нормы.

Ранее специалисты рассказали, когда в Москве выпадет снег. По словам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, выпадения интенсивных снежных осадков в столице не стоит ждать как минимум до середины ноября.

