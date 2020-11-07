Эксперты Росгидромета рассказали, когда в Москве выпадет снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал ТАСС, когда в Москве выпадет снег.

По словам эксперта, выпадения интенсивных снежных осадков в столице не стоит ждать как минимум до середины ноября.

В Росгидромете сообщили, что снегопадов в Москве не стоит ждать раньше конца ноября

"Метелей, снежных заносов не ждем, по крайней мере, до середины ноября, числа до 14", – пояснил Варакин.

Также специалист отметил, что плотный снежный покров в столице не образуется примерно до конца ноября.

Ранее жителей столицы предупредили о сильном ветре в субботу. Ожидаются порывы до 12-17 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит около 70 процентов. Существенных осадков не ожидается.