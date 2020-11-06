Град, небольшая снежная крупа и ливни прошли в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В разных районах Москвы и Подмосковья прошли ливни, град и небольшая снежная крупа, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В Москве наблюдалась местами гроза. В ближнем Подмосковье наблюдался ливневой дождь, который сменился градом, снежной крупой. На ВДНХ отмечался ливневой дождь", – рассказала метеоролог.
Позднякова отметила, что подобная погода более характерна для теплого периода.
"И для октября это характерное явление, когда на вторичных фронтах наблюдаются грозы со шквалистыми усилениями ветра и осадки, преимущественно дожди, но где-то может выпадать мелкий град или мелкая снежная крупа", – пояснила Позднякова.
По ее словам, во второй половине дня погода стабилизируется.
Ранее синоптики рассказали, что в выходные москвичей ждут последние теплые дни осени. Со следующей недели в столичный регион придет похолодание.
В субботу и воскресенье днем температура поднимется до 10 градусов, ночью ожидается до 8 градусов тепла. Однако в выходные в столице прогнозируют ветер и высокую влажность, поэтому ощущаться такая температура будет несколько ниже, предупредили синоптики.
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