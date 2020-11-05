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Общество

15:18

Температура на всей территории РФ в ноябре ожидается выше нормы

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ноябре на всей территории России ожидается температура выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ноябрь на территории страны будет выше нормы, но неоднородным. По прогнозу на ближайшие пять дней, на карте европейская территория России не просто красного цвета, а малинового. К 10 ноября температура приблизится к своей норме", – пояснил он.

Вильфанд также отметил, что за всю историю метеонаблюдений прошедший октябрь стал самым теплым на европейской части России. По его словам, прежнее самое высокое значение было установлено в 1896 году.

Ранее синоптики сообщили, что в выходные москвичей ждут последние теплые дни осени. В светлое время суток температура воздуха может подняться до 10 градусов тепла.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве

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