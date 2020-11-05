Октябрь 2020 года стал самым теплым месяцем европейской части РФ

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Прошедший октябрь стал самым теплым на европейской части России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"Октябрь на европейской территории страны был самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений... Естественно, что в Центральном федеральном округе тоже очень теплая погода наблюдалась, и был установлен рекорд", – отметил специалист.

По словам Вильфанда, прежнее самое высокое значение установили в 1896 году.

Что касается всей России в целом, то октябрь 2020 года занял третье место в рейтинге самых теплых месяцев. Подобный результат – следствие отрицательных температурных аномалий в ряде отдельных регионов страны.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что конкретно в столице минувший октябрь стал самым теплым в истории. Среднемесячная температура в столице составила плюс 9,3 градуса.

