Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности 5–7 ноября из-за ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения с 1:00 5 ноября до 1:00 7 ноября", – говорится в сообщении.

В Московской области предупреждение будет действовать с 23:00 5 ноября до 23:00 7 ноября.

В четверг, по прогнозам синоптиков, в столице ожидается до плюс 7–9 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 5–10 градусов.

"Облачно, местами в первой половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западного направления 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет на спад, но останется повышенным", – говорится на портале "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей России ожидает зима холоднее предыдущей. Синоптики предполагают среднюю температуру выше нормы, но ниже прошлогодних значений.

Октябрь в столице стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Средняя температура в прошедшем месяце составила +9,3 градуса.

