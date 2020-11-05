Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности 5–7 ноября из-за ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.
"Период предупреждения с 1:00 5 ноября до 1:00 7 ноября", – говорится в сообщении.
В Московской области предупреждение будет действовать с 23:00 5 ноября до 23:00 7 ноября.
В четверг, по прогнозам синоптиков, в столице ожидается до плюс 7–9 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 5–10 градусов.
"Облачно, местами в первой половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западного направления 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет на спад, но останется повышенным", – говорится на портале "Метеоновости".
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей России ожидает зима холоднее предыдущей. Синоптики предполагают среднюю температуру выше нормы, но ниже прошлогодних значений.
Октябрь в столице стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Средняя температура в прошедшем месяце составила +9,3 градуса.
Метеоролог рассказал о погоде в ближайшие дни
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