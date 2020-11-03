Синоптик предупредил о приходе похолодания в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стало известно о приходе похолодания в Москву. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Специалист уточнил, что на следующей неделе в столице установится холодная погода.

"На следующей неделе возможно понижение температуры. Причем заметное", – подтвердил Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что данную информацию специалистам еще предстоит уточнить.

При этом, по словам Вильфанда, имеющийся прогноз соответствует обычному для столицы климату.

"Переход среднесуточной температуры через 0 градусов происходит в последних числах первой декады ноября, с седьмого по десятое число", – заключил синоптик.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам зиму холоднее предыдущей. Специалист также отметил неоднородность наступающего времени года.

