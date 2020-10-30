Синоптик посоветовал москвичам не ждать снега на ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Стало известно, как скоро в Москве выпадет снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Специалист призвал москвичей отложить подготовку к зиме. Он заявил, что в столице в ближайшее время выпадения снега не ожидается.
"В среднем снег в Москве выпадает 27–30 ноября. Это средняя дата установления снежного покрова на основе наблюдений метеорологов", – сказал Вильфанд.
Метеоролог пояснил, что сроки появления снега зависят от многих факторов. В этой связи очень сложно подсчитать точную дату образования снежного покрова.
"Бывает, что снег ложится и в первых числах ноября, бывает, как в прошлом году – вообще снега не было практически зимой", – рассказал синоптик в интервью ТАСС.
По прогнозу Вильфанда, в ближайшее время в Москве не будет даже мокрого снега.
"Мокрого снега в ближайшее время не ожидаем, только кратковременные дожди", – заключил метеоролог.
Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали теплый ноябрь на большей части России. Отмечалось, что в большинстве регионов температурные значения будут выше нормы.
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