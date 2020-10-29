Синоптик рассказал о "марсианской пыли" в Москве в ноябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что ноябрь в Москве будет засушливым. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дефицит осадков будет значимый, осадков будет мало. Это будет сухая погода с такой марсианской пылью", – заявил специалист.

По словам синоптика, такая климатическая обстановка будет вызвана частыми заходами мощных антициклонов.

Несмотря на сухую погоду, в городе ожидаются околонулевые температуры и соответствующие заморозки по ночам. Что касается дней, то прогнозируются слабоположительные температуры.

Похолодание не принесет с собой гололедицу, поскольку не будет достаточного объема осадков.

Отдельно Тишковец затронул тему выпадения снега. По его словам, самый оптимистичный вариант с устойчивым покровом относится к 28 ноября. Однако с большей уверенностью снег можно ожидать именно в декабре.

Замглавы ситуационного центра Росгидрометра Анатолий Цыганков ранее рассказал, что в первые дни ноября в Москве будет аномально теплая погода. По словам специалиста, столбики термометра достигнут 7–9 градусов тепла, в воскресенье – 3–8 градусов.

