Синоптик рассказал о "марсианской пыли" в Москве в ноябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что ноябрь в Москве будет засушливым. Об этом сообщает РИА Новости.
"Дефицит осадков будет значимый, осадков будет мало. Это будет сухая погода с такой марсианской пылью", – заявил специалист.
По словам синоптика, такая климатическая обстановка будет вызвана частыми заходами мощных антициклонов.
Несмотря на сухую погоду, в городе ожидаются околонулевые температуры и соответствующие заморозки по ночам. Что касается дней, то прогнозируются слабоположительные температуры.
Похолодание не принесет с собой гололедицу, поскольку не будет достаточного объема осадков.
Отдельно Тишковец затронул тему выпадения снега. По его словам, самый оптимистичный вариант с устойчивым покровом относится к 28 ноября. Однако с большей уверенностью снег можно ожидать именно в декабре.
Замглавы ситуационного центра Росгидрометра Анатолий Цыганков ранее рассказал, что в первые дни ноября в Москве будет аномально теплая погода. По словам специалиста, столбики термометра достигнут 7–9 градусов тепла, в воскресенье – 3–8 градусов.
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