Москвичам рассказали о погоде в начале ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аномально теплая погода ожидается в столице в начале ноября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы ситуационного центра Росгидрометра Анатолия Цыганкова.

Он отметил, что в грядущие выходные температура воздуха в городе превысит норму. Синоптик заявил, что в субботу столбики термометра достигнут 7–9 градусов тепла, в воскресенье – 3–8 градусов.

На следующей неделе ожидается переменная облачность, осадки с понедельника по четверг не прогнозируются. Кроме того, в этот период будет расти давление, подчеркнул Цыганков.

"Ночью с воскресенья на понедельник температура – в пределах от минус 2 до плюс 4 градусов, а днем – от 4 до 10 градусов тепла – это 2 и 3 ноября, а 4 ноября будет облачнее", – отметил синоптик.

Он заявил, что температура в начале ноября превысит норму на 2–3 градуса. По словам Цыганкова, 5 ноября над Москвой пройдет атмосферный фронт, в связи с чем в городе возможны осадки.

Ранее синоптики рассказали, что 28 октября в Москве температура воздуха составит 10–12 градусов тепла. Осадков в этот день не ожидается. До этого сообщалось, что сухая и теплая погода в столице сохранится до 29 октября.